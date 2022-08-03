Пес-молокосос (фильм, 2020) смотреть онлайн

Пес-молокосос
Пес-молокосос
6.32020, Allan the Dog
Комедия91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мэтт и его говорящий пес Аллан ищут голливудской славы как дуэт стендап-комиков. Они — идеальные сценические партнеры и закадычные друзья, но только до тех пор, пока не влюбляются в одну девушку.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb