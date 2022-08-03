Первый король Рима
Wink
Фильмы
Первый король Рима
7.02019, Il primo re
Драма, Приключения122 мин18+

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Первый король Рима (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Ромул и Рем, два брата-пастуха, отправляются в путешествие, после которого один из них станет основателем самой великой нации, а другой погибнет от рук родного брата.

Страна
Бельгия, Италия
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb