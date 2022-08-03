7.02019, Il primo re
Драма, Приключения122 мин18+
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Первый король Рима (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Ромул и Рем, два брата-пастуха, отправляются в путешествие, после которого один из них станет основателем самой великой нации, а другой погибнет от рук родного брата.
СтранаБельгия, Италия
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоSD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- АЛАктёр
Алессио
Лапиче
- ФРАктёр
Фабрицио
Ронджоне
- МРАктёр
Массимилиано
Росси
- ТГАктриса
Таня
Гаррибба
- МСАктёр
Майкл
Скерми
- ММАктёр
Макс
Малатеста
- ВПАктёр
Винченцо
Пирротта
- ВКАктёр
Винченцо
Креа
- ЛГАктёр
Лоренцо
Глейзес
- ФГСценарист
Филиппо
Гравино
- ИОПродюсер
Изабелла
Орсини
- ЛЭПродюсер
Люка
Элми
- ВТХудожница
Валентина
Тавиани
- ДЧОператор
Даниэле
Чипри