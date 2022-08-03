Первые на Луне (фильм, 2005) смотреть онлайн
6.72005, Первые на Луне
Фантастика, Детектив71 мин12+
О фильме
Съемочная группа журналистов расследует строго засекреченное дело. Им удается раскопать настоящую сенсацию: оказывается, еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космолетчиков на Луну…
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Детектив
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АФРежиссёр
Алексей
Федорченко
- БВАктёр
Борис
Власов
- ВИАктриса
Виктория
Ильинская
- АОАктёр
Анатолий
Отраднов
- АСАктёр
Алексей
Славнин
- ВКАктёр
Виктор
Котов
- ИСАктёр
Игорь
Санников
- Актёр
Алексей
Анисимов
- ЛЧАктёр
Леонид
Чистов
- СЯАктёр
Сергей
Ярмолюк
- АЕАктёр
Антон
Ескин
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воробьев
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- ЛЗМонтажёр
Людмила
Заложнева
- АЛОператор
Анатолий
Лесников
- ССКомпозитор
Сергей
Сидельников