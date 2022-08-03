Первые на Луне
Первые на Луне

Первые на Луне (фильм, 2005) смотреть онлайн

6.72005, Первые на Луне
Фантастика, Детектив71 мин12+

О фильме

Съемочная группа журналистов расследует строго засекреченное дело. Им удается раскопать настоящую сенсацию: оказывается, еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космолетчиков на Луну…

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Детектив
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первые на Луне»