Первая полоса
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Первая полоса (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно

1931, The Front Page
Комедии100 мин18+

Сюжет

Репортер Хилди Джонсон планирует перебраться в Нью-Йорк на более высокооплачиваемую работу. Он попадает в пресс-центр городской тюрьмы, где группа газетных репортеров праздно ждет оглашение приговора над преступником-коммунистом, обвиняемом в убийстве. Когда тот сбегает, в пресс-центре начинается настоящий переполох. Политика, система правосудия, коммунистическая истерия, любовь и брак — такие острые темы высмеивают авторы в этой картине.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первая полоса»

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