Первая полоса (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно
1931, The Front Page
Комедии100 мин18+
Сюжет
Репортер Хилди Джонсон планирует перебраться в Нью-Йорк на более высокооплачиваемую работу. Он попадает в пресс-центр городской тюрьмы, где группа газетных репортеров праздно ждет оглашение приговора над преступником-коммунистом, обвиняемом в убийстве. Когда тот сбегает, в пресс-центре нач�инается настоящий переполох. Политика, система правосудия, коммунистическая истерия, любовь и брак — такие острые темы высмеивают авторы в этой картине.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛМРежиссёр
Льюис
Майлстоун
- АМАктёр
Адольф
Менжу
- ПОАктёр
Пэт
О’Брайен
- МБАктриса
Мэри
Брайан
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эверетт Хортон
- УКАктёр
Уолтер
Кэтлетт
- ДЭАктёр
Джордж
Э. Стоун
- МКАктриса
Мэй
Кларк
- ССАктёр
Слим
Саммервилл
- ММАктёр
Мэтт
Мур
- ФМАктёр
Фрэнк
МакХью
- БХСценарист
Бен
Хект
- ЧМСценарист
Чарльз
МакАртур
- БКСценарист
Бартлетт
Кормак
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ледерер
- ГХПродюсер
Говард
Хьюз
- ЛМПродюсер
Льюис
Майлстоун
- ВДМонтажёр
В.
Дункан Мэнсфилд
- ХМОператор
Хэл
Мор