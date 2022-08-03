Персона (фильм, 1966) смотреть онлайн

Один из самых известных фильмов легендарного Ингмара Бергмана — о внезапно онемевшей актрисе и медсестре, которая за ней присматривает. Прямо во время спектакля «Электра» актриса Элизабет Фоглер перестает говорить. Врачи уверены, что это не связано с болезнью и отдых в уединенном коттедже на природе должен помочь. Альма, медсестра, которой поручено помогать Элизабет, постепенно раскрывается своей подопечной, и личности двух женщин причудливым образом начинают сливаться. Смотрите философский шедевр «Персона» (1966) в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.

