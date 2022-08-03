Пернатая банда
Wink
Детям
Пернатая банда
8.32013, Americano
Комедия, Приключения84 мин6+

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Пернатая банда (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого супер-пернатого Эль Американо! Все меняется, когда банда птиц-раздолбаев грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье. Куко решает, что без помощи Эль Американо ну никак не обойтись и он отправляется в полное опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.

Страна
Филиппины, США, Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пернатая банда»