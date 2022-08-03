Пернатая банда (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого супер-пернатого Эль Американо! Все меняется, когда банда птиц-раздолбаев грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье. Куко решает, что без помощи Эль Американо ну никак не обойтись и он отправляется в полное опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.
СтранаФилиппины, США, Мексика
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РАРежиссёр
Рикардо
Арнаис
- РГРежиссёр
Рауль
Гарсиа
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- РРАктёр
Рико
Родригес
- Актёр
Чич
Марин
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- АСАктёр
Алекс
Синтек
- ЭЭАктёр
Эрик
Эстрада
- ММАктриса
Мона
Маршалл
- БПАктёр
Брайс
Папенбрук
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- РАСценарист
Рикардо
Арнаис
- РПСценарист
Ричард
Пёрсел
- РАПродюсер
Рикардо
Арнаис
- АФПродюсер
Алекс
Флорес Мартинес
- ГВМонтажёр
Гресия
Виллар
- ЛЛКомпозитор
Леонсио
Лара
- АСКомпозитор
Алекс
Синтек