Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого супер-пернатого Эль Американо! Все меняется, когда банда птиц-раздолбаев грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье. Куко решает, что без помощи Эль Американо ну никак не обойтись и он отправляется в полное опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.

