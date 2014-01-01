Перезагрузка Кикайдера (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Полнометражный ребут популярной франшизы об андроиде Кикайдере, защищающем детей своего создателя от коварной правительственной организации. В недалеком будущем власти Японии запускают проект «Ковчег». Согласно его концепции, гражданам в повседневной жизни будут помогать андроиды. Возглавляет «Ковчег» одаренный профессор Нобухико Комёдзи, который создает прототип андроида по имени Дзиро. Вскоре Комёдзи умирает при загадочных обстоятельствах, а за его детьми начинает охоту министр обороны Японии. Но им на помощь приходит Дзиро.



Перезагрузка Кикайдера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.