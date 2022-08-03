Перерождение. Сезон 1. Серия 1 (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Passage
Ужасы, Приключения18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Новый сериал от Ридли Скотта смотри эксклюзивно на Wink с 16 января. Остальные серии на канале Fox по средам в 19:00 и 22:00 по Москве доступны в пакете Стартовый за 320 руб/мес, а также в пакетах Оптимальный, Продвинутый и Для ценителей. Подключить телеканал можно в разделе Подписки.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
КачествоSD
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Энслер
- ЭЛРежиссёр
Эллисон
Лидди
- ДНРежиссёр
Джеффри
Начманофф
- Актёр
Марк-Пол
Госселаар
- ССАктриса
Санийя
Сидни
- ДМАктёр
Джейми
МакШейн
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- КЛАктриса
Кеша
Льюис-Эванс
- ДЭПродюсер
Джейсон
Энслер
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- СНМонтажёр
Сиган
Нгай
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо