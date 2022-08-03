Перерождение. Сезон 1. Серия 1
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Перерождение. Сезон 1. Серия 1

Перерождение. Сезон 1. Серия 1 (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Passage
Ужасы, Приключения18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Новый сериал от Ридли Скотта смотри эксклюзивно на Wink с 16 января. Остальные серии на канале Fox по средам в 19:00 и 22:00 по Москве доступны в пакете Стартовый за 320 руб/мес, а также в пакетах Оптимальный, Продвинутый и Для ценителей. Подключить телеканал можно в разделе Подписки.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перерождение. Сезон 1. Серия 1»