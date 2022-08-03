Перемены (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, Then Came You
Мелодрама, Комедия93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Как быть, если Вы планировали кругосветное путешествие со своим мужем, а он внезапно умер? Подойти к вопросу нестандартно: составить список мест из любимых фильмов, взять его прах, собраться с силами и в путешествие. В первой же остановке жизнь изменится навсегда.
Рейтинг
5.9 IMDb
- АТРежиссёр
Адриана
Триджани
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- КЛАктриса
Кэти
Ли Гиффорд
- ФКАктёр
Форд
Кирнан
- Актриса
Филлида
Ло
- БДАктёр
Бретт
Джеймс
- КЧАктёр
Кэлам
Чизолм
- КДАктриса
Катарина
Деметриадес
- РДАктриса
Розмари
Диксон
- РМАктёр
Руарайд
Мюррэй
- ДХАктёр
Джеймс
Хилли
- КЛСценарист
Кэти
Ли Гиффорд
- КЛПродюсер
Кэти
Ли Гиффорд
- АТПродюсер
Адриана
Триджани
- МТПродюсер
Мэттью
Т. Уэйнер
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- БДКомпозитор
Бретт
Джеймс