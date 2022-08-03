Как быть, если Вы планировали кругосветное путешествие со своим мужем, а он внезапно умер? Подойти к вопросу нестандартно: составить список мест из любимых фильмов, взять его прах, собраться с силами и в путешествие. В первой же остановке жизнь изменится навсегда.

