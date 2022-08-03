Перемены
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Перемены (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Then Came You
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Как быть, если Вы планировали кругосветное путешествие со своим мужем, а он внезапно умер? Подойти к вопросу нестандартно: составить список мест из любимых фильмов, взять его прах, собраться с силами и в путешествие. В первой же остановке жизнь изменится навсегда.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перемены»