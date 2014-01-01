Переломный момент (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Талантливый спортсмен по имени Джимми, прославившийся своим дерзким нравом и несговорчивостью, в очередной раз портит отношения с парнем, играющим с ним в паре. Оставшись в гордом одиночестве, мужчи�на срочно начинает подыскивать замену бывшему коллеге. Внезапно его озаряет замечательная мысль: а что, если предложить почетное место Нику, который когда-то уже имел счастье сотрудничать со звездой теннисного корта.



Однако в настоящее время юноша забросил спорт и устроился трудиться простым школьным преподавателем. Сейчас, пока он в отпуске, идея родных, посоветовавших ему выступить в качестве напарника брата, кажется вполне реальной. Вскоре в их небольшой компании появляется новый участник - мальчишка, лишенный родительской любви...



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