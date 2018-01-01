Перекресток (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, The Crossing
Драма, Мелодрама18+
О фильме
История о любовном треугольнике. Один единственный день навсегда изменит их жизнь. Сэм, подающий большие надежды студент, изучающий искусство, неожиданно возвращается в родной городок. Встреча с Мег, бывшей подругой, которую он когда-то бросил, возрождает их чувство. Однако она теперь с Джонни, некогда лучшим другом Сэма. Мег предстоит сделать нелегкий выбор.
Рейтинг
- ДОРежиссёр
Джордж
Огилве
- РБАктёр
Родни
Белл
- РМАктёр
Роберт
Маммоне
- ДСАктриса
Даниэль
Спенсер
- ДБАктёр
Джон
Блэр
- Актёр
Рассел
Кроу
- МКАктёр
Майлс
Коллинз
- МКАктриса
Меган
Коннолли
- ЭЛАктриса
Эмили
Ламберс
- МГАктёр
Марк
Грэй
- БОАктёр
Бен
Оксенбулд
- РАСценарист
Рэналд
Аллан
- ДДПродюсер
Дженни
Дэй
- ФГПродюсер
Фил
Герлак
- ССПродюсер
Сью
Сиэри
- АКПродюсер
Аль
Кларк
- КДХудожница
Ким
Дэрби
- КПХудожница
Кэти
Пай
- ИНХудожник
Игорь
Нэй
- ГДМонтажёр
Генри
Дангар
- МАКомпозитор
Мартин
Армигер