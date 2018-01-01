Перекресток (фильм, 1990) смотреть онлайн

Перекресток
1990, The Crossing
Драма, Мелодрама18+

О фильме

История о любовном треугольнике. Один единственный день навсегда изменит их жизнь. Сэм, подающий большие надежды студент, изучающий искусство, неожиданно возвращается в родной городок. Встреча с Мег, бывшей подругой, которую он когда-то бросил, возрождает их чувство. Однако она теперь с Джонни, некогда лучшим другом Сэма. Мег предстоит сделать нелегкий выбор.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

