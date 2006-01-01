Перехват (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Waist Deep
Боевики92 мин18+
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Сюжет
Бывший мошенник пытается встать на истинный путь. Однако безжалостный наркобарон похищает его сына и требует выкуп. Взяв в напарники уличную мошенницу и своего брата, отец пускается в погоню. Он передвигается по преступным улицам Лос-Анджелеса, чтобы перехитрить злодеев и спасти ребенка.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Вонди
Кёртис-Холл
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ШПАктёр
Шоун
Парр
- ГХАктёр
Генри
Хантер Холл
- МГАктриса
Миган
Гуд
- ДЛАктёр
Дэррис
Лав
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- УДАктёр
Уильям
Даффи
- ДТАктёр
Джейсон
Тэйлор
- КЛАктриса
Кимора
Ли
- ВКСценарист
Вонди
Кёртис-Холл
- ДССценарист
Дэрин
Скотт
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- МФХудожница
Мари
Франс
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард