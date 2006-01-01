Wink
Фильмы
Перехват

Перехват (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Waist Deep
Боевики92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший мошенник пытается встать на истинный путь. Однако безжалостный наркобарон похищает его сына и требует выкуп. Взяв в напарники уличную мошенницу и своего брата, отец пускается в погоню. Он передвигается по преступным улицам Лос-Анджелеса, чтобы перехитрить злодеев и спасти ребенка.

Перехват смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перехват»

Всё