Пчелка Майя: Медовый движ (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.52021, Maya the Bee 3: The Golden Orb
Мультфильм, Приключения84 мин0+
О фильме
Однажды непоседливость пчeлки Майи так всех достала, что предводительница улья запретила ей удаляться от дома. Но Майя услышала сигнал о помощи – в беду попал муравей, который нeс на себе очень ценный груз. Пчeлка решила выручить бедолагу и помочь ему с доставкой. И взяла с собой своего друга Вилли. Оказалось, что ценный груз – на самом деле яйцо, из которого должна появиться на свет принцесса муравьeв. Троим друзьям предстоит далeкий путь к муравьиному государству. А по дороге без происшествий точно не обойдeтся.
СтранаАвстралия, Германия
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- НКРежиссёр
Ноэль
Клири
- КДАктриса
Коко
Джек Гиллис
- БДАктёр
Бенсон
Джек Энтони
- ФБАктриса
Фрэнсис
Берри
- ККАктёр
Кристофер
Карисиу
- Актриса
Джастин
Кларк
- НКАктёр
Ноэль
Клири
- ККАктёр
Каллэн
Колли
- ДКАктёр
Дэвид
Коллинз
- ТКАктёр
Том
Коссетини
- ШДАктёр
Шэйн
Дандас
- АБСценарист
Адриан
Бикенбах
- ФЭСценарист
Фин
Эдквист
- НКСценарист
Ноэль
Клири
- ТМСценарист
Тесс
Мейер
- ТЛПродюсер
Трэйси
Ленон
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница