Пчелка Майя: Медовый движ
Wink
Детям
Пчелка Майя: Медовый движ

Пчелка Майя: Медовый движ (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.52021, Maya the Bee 3: The Golden Orb
Мультфильм, Приключения84 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Однажды непоседливость пчeлки Майи так всех достала, что предводительница улья запретила ей удаляться от дома. Но Майя услышала сигнал о помощи – в беду попал муравей, который нeс на себе очень ценный груз. Пчeлка решила выручить бедолагу и помочь ему с доставкой. И взяла с собой своего друга Вилли. Оказалось, что ценный груз – на самом деле яйцо, из которого должна появиться на свет принцесса муравьeв. Троим друзьям предстоит далeкий путь к муравьиному государству. А по дороге без происшествий точно не обойдeтся.

Страна
Австралия, Германия
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пчелка Майя: Медовый движ»