Пчелка Майя: Медовый движ (фильм, 2021) смотреть онлайн

Однажды непоседливость пчeлки Майи так всех достала, что предводительница улья запретила ей удаляться от дома. Но Майя услышала сигнал о помощи – в беду попал муравей, который нeс на себе очень ценный груз. Пчeлка решила выручить бедолагу и помочь ему с доставкой. И взяла с собой своего друга Вилли. Оказалось, что ценный груз – на самом деле яйцо, из которого должна появиться на свет принцесса муравьeв. Троим друзьям предстоит далeкий путь к муравьиному государству. А по дороге без происшествий точно не обойдeтся.

