Пазл
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Пазл

Пазл (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Puzzle
Драма, Мелодрама99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Уставшая от семейной жизни домохозяйка Агнес находит отдушину в собирании пазлов, и это увлечение становится для нее судьбоносным. Чемпион по пазлам предлагает ей вместе выступать на престижном конкурсе.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пазл»