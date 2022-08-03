Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Уставшая от семейной жизни домохозяйка Агнес находит отдушину в собирании пазлов, и это увлечение становится для нее судьбоносным. Чемпион по пазлам предлагает ей вместе выступать на престижном конкурсе.

