Пазл (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Puzzle
Драма, Мелодрама99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Уставшая от семейной жизни домохозяйка Агнес находит отдушину в собирании пазлов, и это увлечение становится для нее судьбоносным. Чемпион по пазлам предлагает ей вместе выступать на престижном конкурсе.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МТРежиссёр
Марк
Тёртлтауб
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ИКАктёр
Ирфан
Кхан
- Актёр
Дэвид
Денман
- ДСАктёр
Дэниэл
Стюарт-Шерман
- Актёр
Остин
Абрамс
- БУАктёр
Бабба
Уейлер
- ХКАктриса
Хелен
Кокс
- МБАктриса
Мандела
Беллами
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- ОМСценарист
Орен
Муверман
- НССценарист
Наталия
Смирнофф
- РАПродюсер
Рен
Артур
- Продюсер
Стив
Бушеми
- ДМПродюсер
Джошуа
М. Коэн
- ЛХПродюсер
Леа
Хольцер
- КХМонтажёр
Катрин
Хайт
- КНОператор
Кристофер
Норр
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран