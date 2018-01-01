Павел, апостол Христа (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Paul, Apostle of Christ
Драмы, Исторические103 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает о последних днях жизни апостола Павла. Заточенный в тюрьму императором Нероном герой ждет своей казни и вспоминает о событиях, которые привели его к такому исходу. В памяти он заново проходит свой уникальный путь от язычества к обретению веры и служению Иисусу Христу.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эндрю
Хайатт
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- ЙКАктёр
Йоргос
Карамихос
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- АСАктёр
Алессандро
Спердути
- АВАктриса
Александра
Вино
- МКАктёр
Мануэль
Коши
- ЭХСценарист
Эндрю
Хайатт
- Продюсер
Дэвид
Зелон
- ДКПродюсер
Джеймс
Кэвизел
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек