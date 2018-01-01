Павел, апостол Христа
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Павел, апостол Христа

Павел, апостол Христа (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Paul, Apostle of Christ
Драмы, Исторические103 мин18+

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Сюжет

Фильм рассказывает о последних днях жизни апостола Павла. Заточенный в тюрьму императором Нероном герой ждет своей казни и вспоминает о событиях, которые привели его к такому исходу. В памяти он заново проходит свой уникальный путь от язычества к обретению веры и служению Иисусу Христу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb