Павел, апостол Христа (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о последних днях жизни апостола Павла. Заточенный в тюрьму императором Нероном герой ждет своей казни и вспоминает о событиях, которые привели его к такому исходу. В памяти он заново проходит свой уникальный путь от язычества к обретению веры и служению Иисусу Христу.



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