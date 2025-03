Paul Rodgers - Free Spirit (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Этот аншлаговый концерт в Королевском Альберт-Холле. Сборник из 16 песен, снятый в Лондоне, вернул Пола Роджерса к его корням, подарив фанатам незабываемый вечер, . Пол исполняет классику рока, такую как «All Right Now», «Wishing Well», «Fire and Water», а также множество треков, некоторые из которых никогда не исполнялись вживую оригинальной группой, например, «Love You So» и «Catch a Тренироваться." Роджерс считается одним из величайших вокалистов в истории рока современниками и поклонниками. Роджерс продал более 125 миллионов пластинок по всему миру со своими легендарными группами Free, Bad Company, The Firm, а также в качестве сольного исполнителя, номинированного на Грэмми.



Paul Rodgers - Free Spirit смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.