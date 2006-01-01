Paul McCartney - The Space Within US (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.32006, Paul McCartney - The Space Within US
Концерты115 мин18+
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Сюжет
Очень трогательный фильм-концерт о великом музыканте и его поклонниках. "The Space Within Us" основан на видеозаписях, сделанных во время американского тура Пола Маккартни осенью 2005 года. Фильм выпущен совместно с A&E Home Video, которые участвовали в работе над "Paul McCartney In Red Square" (завоевавшим пр�емию Emmy-2005) и "Paul McCartney in St. Petersburg". Во время съeмок фильма было задействовано 25 видеокамер, а звук имеет качество 5.1 digital surround.
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