Paul McCartney - The Space Within US (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Очень трогательный фильм-концерт о великом музыканте и его поклонниках. "The Space Within Us" основан на видеозаписях, сделанных во время американского тура Пола Маккартни осенью 2005 года. Фильм выпущен совместно с A&E Home Video, которые участвовали в работе над "Paul McCartney In Red Square" (завоевавшим пр емию Emmy-2005) и "Paul McCartney in St. Petersburg". Во время съeмок фильма было задействовано 25 видеокамер, а звук имеет качество 5.1 digital surround.



