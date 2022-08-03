Пациент без имени
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Пациент без имени

Пациент без имени (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, P.J.
Триллер, Драма91 мин18+

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О фильме

Человек, который стал свидетелем чудовищного происшествия, полностью уходит в себя. Он практически не разговаривает, и уже перестает понимать, кто он. В больнице, его доктор пытается достучаться до пациента и помочь ему - и постепенно понимает, что кто-то главнее его твердо намерен не допустить выхода этого пациента на свободу...

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.0 IMDb