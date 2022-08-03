Пациент без имени (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, P.J.
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Человек, который стал свидетелем чудовищного происшествия, полностью уходит в себя. Он практически не разговаривает, и уже перестает понимать, кто он. В больнице, его доктор пытается достучаться до пациента и помочь ему - и постепенно понимает, что кто-то главнее его твердо намерен не допустить выхода этого пациента на свободу...
Рейтинг
5.0 IMDb
- РЭРежиссёр
Расс
Эмануэл
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ХНАктёр
Ховард
Нэш
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- ПРАктриса
Патриша
Рэй
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ХКАктриса
Халли
Кейт Айзенберг
- ГОАктриса
Глайннис
О’Коннор
- ЛДАктриса
Лавиния
Дауделл
- ЭМАктёр
Эдди
Малаварка
- ТСАктёр
Тим
Синнант
- ММСценарист
Марк
МакКуон
- РЭПродюсер
Расс
Эмануэл
- ММПродюсер
Марк
МакКуон
- ХНПродюсер
Ховард
Нэш
- СМОператор
Сет
Мельник