Человек, который стал свидетелем чудовищного происшествия, полностью уходит в себя. Он практически не разговаривает, и уже перестает понимать, кто он. В больнице, его доктор пытается достучаться до пациента и помочь ему - и постепенно понимает, что кто-то главнее его твердо намерен не допустить выхода этого пациента на свободу...

