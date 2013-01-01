Патруль (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Патрульная группа британских солдат ведет зачистку афганского городка. И постепенно большинство из них начинает осознавать бессмысленность своего присутствия в чужой стране.



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