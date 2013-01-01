Патруль
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Патруль

Патруль (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.12013, The Patrol
Боевики, Драмы82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Патрульная группа британских солдат ведет зачистку афганского городка. И постепенно большинство из них начинает осознавать бессмысленность своего присутствия в чужой стране.

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Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль»

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