Патруль (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.12013, The Patrol
Боевики, Драмы82 мин18+
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Сюжет
Патрульная группа британских солдат ведет зачистку афганского городка. И постепенно большинство из них начинает осознавать бессмысленность своего присутствия в чужой стране.
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Информация
СтранаВеликобритания, Марокко
ЖанрыВоенные, Боевики, Драмы
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ТПРежиссёр
Том
Петч
- НБАктёр
Николас
Бевени
- БРАктёр
Бен
Райтон
- ОААктёр
Овайн
Артур
- НСАктёр
Нав
Сидху
- ДФАктёр
Дэниэл
Фрайзер
- АМАктёр
Алекс
МакНалли
- ОМАктёр
Оливер
Мотт
- ТПАктёр
Том
Петч
- ТПСценарист
Том
Петч
- ТППродюсер
Том
Петч
- ТСПродюсер
Том
Стюарт
- ДКПродюсер
Джеймс
Каттинг
- КДПродюсер
Карим
Деббаг
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шемес
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк