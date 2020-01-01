Патруль: По законам улиц
Wink
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Патруль: По законам улиц
7.52020, Shorta
Боевики, Криминал103 мин18+

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Патруль: По законам улиц (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Циничный полицейский Майк и его напарник-идеалист Йенс патрулируют Свалегорден — криминальный район Копенгагена, населенный иммигрантами. Тем временем в больнице после жестокого допроса погибает арабский юноша Талиб Бен Хасси, арестованный за превышение скорости. Жители Свалегордена объявляют войну полицейским. Сумеют ли Майк и Йенс покинуть гетто невредимыми?

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Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb