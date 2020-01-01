7.52020, Shorta
Боевики, Криминал103 мин18+
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Патруль: По законам улиц (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Циничный полицейский Майк и его напарник-идеалист Йенс патрулируют Свалегорден — криминальный район Копенгагена, населенный иммигрантами. Тем временем в больнице после жестокого допроса погибает арабский юноша Талиб Бен Хасси, арестованный за превышение скорости. Жители Свалегордена объявляют войну полицейским. Сумеют ли Майк и Йенс покинуть гетто невредимыми?
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АЭРежиссёр
Андерс
Эльхольм
- ЯЛАктёр
Якоб
Ломанн
- ССАктёр
Саймон
Сирс
- ТЗАктёр
Тарек
Зайят
- ДААктёр
Дульфи
Аль-Джабури
- ИХАктёр
Иса
Хаттаб
- АДАктёр
Абдельмалик
Дафлауи
- ОСАктриса
Озлем
Сагланмак
- АКАктёр
Ариан
Кашеф
- АЭСценарист
Андерс
Эльхольм
- СЛПродюсер
Сигне
Лейк Йенсен
- МКПродюсер
Мортен
Кауфман
- ААМонтажёр
Андерс
Альбьерг Крист�иансен
- ЯМОператор
Якоб
Мёллер
- МДКомпозитор
Мартин
Дирков