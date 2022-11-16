Патруль 887
Wink
Фильмы
Патруль 887

Патруль 887 (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.72015, 24 Hours (aka SWAT: UNIT 887)
Боевик, Триллер91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У элитной команды спецназа есть всего 24 часа, чтобы попытаться помешать террористу убить невинных заложников и разрушить Лос-Анджелес.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль 887»