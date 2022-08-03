Патерно (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Paterno
Драма, Спортивный98 мин18+
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О фильме
Фильм о легендарном американском тренере Джо Патерно, который в 2011 году оказался в центре громкого сексуального скандала, итогом которого стало его увольнение с поста главного тренера Университета штата Пенсильвания. Виновником скандала был помощник Патерно Джерри Сандаски, получивший обвинения в педофилии. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Криминал, Драма, Биография
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Кэти
Бейкер
- РКАктриса
Райли
Кио
- ГГАктёр
Грег
Гранберг
- Актриса
Энни
Пэррис
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- СКАктёр
Стив
Култер
- КМАктёр
Кеннет
Махарадж
- ММАктёр
Майкл
Мастро
- ДССценарист
Джон
С. Ричардс
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- Продюсер
Эми
Херман
- Продюсер
Барри
Левинсон
- РРХудожница
Рита
Райек
- МРОператор
Марцель
Рев
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин