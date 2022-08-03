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Патерно

Патерно (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Paterno
Драма, Спортивный98 мин18+

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О фильме

Фильм о легендарном американском тренере Джо Патерно, который в 2011 году оказался в центре громкого сексуального скандала, итогом которого стало его увольнение с поста главного тренера Университета штата Пенсильвания. Виновником скандала был помощник Патерно Джерри Сандаски, получивший обвинения в педофилии. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Криминал, Драма, Биография
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb