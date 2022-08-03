Фильм о легендарном американском тренере Джо Патерно, который в 2011 году оказался в центре громкого сексуального скандала, итогом которого стало его увольнение с поста главного тренера Университета штата Пенсильвания. Виновником скандала был помощник Патерно Джерри Сандаски, получивший обвинения в педофилии. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

