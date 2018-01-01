Wink
Пастораль
Актёры и съёмочная группа фильма «Пастораль»

Режиссёры

Отар Иоселиани

Режиссёр

Актёры

Нана Иоселиани

Актриса
Нестор Пипиа

Актёр
Ксения Пипия

Актриса
Резо Чархалашвили

Актёр
Лия Джугели

Актриса
Марина Карцивадзе

Актриса
Байя Мацаберидзе

Актёр
Вахтанг Еремашвили

Актёр
Тамар Габарашвили

Актриса
Еукри Давиташвили

Актёр

Сценаристы

Отар Иоселиани

Сценарист

Художники

Вахтанг Руруа

Художник

Операторы

Абесалом Майсурадзе

Оператор