Пастораль (фильм, 1976) смотреть онлайн

Пастораль (фильм, 1976)
О фильме
Жители грузинской деревни и приехавшие туда музыканты с интересом изучают друг друга, как люди из разных миров. Отмеченная в Берлине поэтическая драма великого режиссера Отара Иоселиани, ставшая последней картиной, которую он снял на родине.
В небольшую грузинскую деревню приезжают четверо музыкантов и их руководитель, а жизнь там продолжает течь своим чередом. Люди, профессионально занимающиеся искусством, вызывают у местных жителей сдержанный интерес — прибывшие музыканты кажутся им странными и какими-то слишком деловыми. Их музыка немного выделяется на фоне простых деревенских пейзажей, но наполняет их особым настроением. В это время крестьяне занимаются своими делами, показывая собственные характеры, как приятные, так и не очень. Смогут ли два мира сойтись в гармонии, или так и разойдутся, не поняв друг друга?
- ОИРежиссёр
Отар
Иоселиани
- НИАктриса
Нана
Иоселиани
- НПАктёр
Нестор
Пипиа
- КПАктриса
Ксения
Пипия
- РЧАктёр
Резо
Чархалашвили
- ЛДАктриса
Лия
Джугели
- МКАктриса
Марина
Карцивадзе
- БМАктёр
Байя
Мацаберидзе
- ВЕАктёр
Вахтанг
Еремашвили
- ТГАктриса
Тамар
Габарашвили
- ЕДАктёр
Еукри
Давиташвили
- ОИСценарист
Отар
Иоселиани
- ВРХудожник
Вахтанг
Руруа
- АМОператор
Абесалом
Майсурадзе