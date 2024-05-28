Пастораль (фильм, 1976) смотреть онлайн

Жители грузинской деревни и приехавшие туда музыканты с интересом изучают друг друга, как люди из разных миров. Отмеченная в Берлине поэтическая драма великого режиссера Отара Иоселиани, ставшая последней картиной, которую он снял на родине.



В небольшую грузинскую деревню приезжают четверо музыкантов и их руководитель, а жизнь там продолжает течь своим чередом. Люди, профессионально занимающиеся искусством, вызывают у местных жителей сдержанный интерес — прибывшие музыканты кажутся им странными и какими-то слишком деловыми. Их музыка немного выделяется на фоне простых деревенских пейзажей, но наполняет их особым настроением. В это время крестьяне занимаются своими делами, показывая собственные характеры, как приятные, так и не очень. Смогут ли два мира сойтись в гармонии, или так и разойдутся, не поняв друг друга?



