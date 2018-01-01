Wink
Фильмы
Пары пары пары
Актёры и съёмочная группа фильма «Пары пары пары»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пары пары пары»

Режиссёры

Чун Чи-Юк

Чун Чи-Юк

Cheung Chi-Yuk
Режиссёр

Актёры

Чери Чун

Чери Чун

Cherie Chung
АктрисаMary Wong
Мелвин Вон

Мелвин Вон

Melvin Wong
АктёрDick Szuto
Джеки Чун

Джеки Чун

Jacky Cheung
АктёрJohn Chan
Ли Хюн-Кам

Ли Хюн-Кам

Lee Heung-Kam
АктрисаNau's Mother
Ангиле Люн

Ангиле Люн

Anglie Leung
АктрисаMary's Secretary
Лоуэлл Ло

Лоуэлл Ло

Lowell Lo
АктёрPao Nau
Линда Саккет

Линда Саккет

Linda Sackette
АктрисаAmy Liege / Black Pearl
Мэг Лам

Мэг Лам

Meg Lam
АктрисаFood Stall Mistress
Сэлли Квок Линг

Сэлли Квок Линг

Sally Kwok Ling
АктрисаHsiao Pao
Элэйн Цзинь

Элэйн Цзинь

Elaine Jin
АктрисаDaphne Wong

Сценаристы

Чун Чи-Юк

Чун Чи-Юк

Cheung Chi-Yuk
Сценарист
Дик Хой

Дик Хой

Dik Hoi
Сценарист

Продюсеры

Чуа Лам

Чуа Лам

Chua Lam
Продюсер

Художники

Уильям Чан

Уильям Чан

William Chang
Художник

Монтажёры

Питер Чун

Питер Чун

Peter Cheung
Монтажёр

Композиторы

Лоуэлл Ло

Лоуэлл Ло

Lowell Lo
Композитор