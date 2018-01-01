Пары пары пары (фильм, 1988) смотреть онлайн

Драмеди «Пары пары пары» — фильм гонконгского режиссера Чун Чи-Юка о знакомом всем семейным людям вопросе: готовы ли мы стать родителями?



У Джона и Мэри нет детей, и они наслаждаются спокойной жизнью. Но когда их соседи ненадолго уезжают и просят присмотреть за их дочкой, у Мэри внезапно просыпается материнский инстинкт. Джон тоже очарован малышкой, хотя перспектива завести собственного ребенка его по-прежнему пугает. У сестры Мэри Дафни свои проблемы: кажется, ее неверный супруг заразился ВИЧ, и она решает съехать от мужа.



Через комичные и трогательные бытовые сцены картина показывает, как разные семьи проходят через кризисы и пытаются найти счастье. Фильм «Пары пары пары» разговаривает со зрителями на тему ответственности и взросления, но старательно избегает назидательного тона, а делает это легко и ненавязчиво.



