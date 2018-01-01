Пары пары пары (фильм, 1988) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драмеди «Пары пары пары» — фильм гонконгского режиссера Чун Чи-Юка о знакомом всем семейным людям вопросе: готовы ли мы стать родителями?
У Джона и Мэри нет детей, и они наслаждаются спокойной жизнью. Но когда их соседи ненадолго уезжают и просят присмотреть за их дочкой, у Мэри внезапно просыпается материнский инстинкт. Джон тоже очарован малышкой, хотя перспектива завести собственного ребенка его по-прежнему пугает. У сестры Мэри Дафни свои проблемы: кажется, ее неверный супруг заразился ВИЧ, и она решает съехать от мужа.
Через комичные и трогательные бытовые сцены картина показывает, как разные семьи проходят через кризисы и пытаются найти счастье. Фильм «Пары пары пары» разговаривает со зрителями на тему ответственности и взросления, но старательно избегает назидательного тона, а делает это легко и ненавязчиво.
Рейтинг
- ЧЧРежиссёр
Чун
Чи-Юк
- ЧЧАктриса
Чери
Чун
- МВАктёр
Мелвин
Вон
- ДЧАктёр
Джеки
Чун
- ЛХАктриса
Ли
Хюн-Кам
- АЛАктриса
Ангиле
Люн
- ЛЛАктёр
Лоуэлл
Ло
- ЛСАктриса
Линда
Саккет
- МЛАктриса
Мэг
Лам
- СКАктриса
Сэлли
Квок Линг
- ЭЦАктриса
Элэйн
Цзинь
- ЧЧСценарист
Чун
Чи-Юк
- ДХСценарист
Дик
Хой
- ЧЛПродюсер
Чуа
Лам
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ЛЛКомпозитор
Лоуэлл
Ло