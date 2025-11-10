Пароль от сердца (фильм, 2023) смотреть онлайн

В руки риелтора-неудачника попадает ноутбук, позволяющий узнать все секреты клиентов. Но можно ли с его помощью завоевать любовь? Фильм «Пароль от сердца» — комедия из Италии о загадках человеческой души.



Роберто уже за 30, и он до сих не научился понимать людей. Это мешает ему в работе, ведь Роберто — риелтор. Продает недвижимость он из рук вон плохо, неправильно считывая желания клиентов. Как результат — бесконечные шутки коллег и репутация неудачника. Однажды жизнь сталкивает Роберто с киберпреступником, который владеет почти волшебной базой данных на каждого человека, кто когда-либо пользовался интернетом. С ее помощью Роберто может заранее узнать, как лучше манипулировать покупателями, и его продажи вырастают до небес. Однако если в работе такая находка меняет дело, то в любви все оказывается гораздо сложнее.



Получится ли у Роберто смухлевать в любовной игре, расскажет «Пароль от сердца». Фильм 2023 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

