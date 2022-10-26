Парни с Датч Киллз
Wink
Фильмы
Парни с Датч Киллз
6.72015, Dutch Kills
Триллер, Криминал88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Парни с Датч Киллз (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Выйдя из тюрьмы, Валентино узнает, что его родная сестра связалась с местным криминальным авторитетом. Чтобы вернуть её долг и защитить семью, он вынужден вспомнить прошлое и, собрав старую команду, отправиться на последнее дело.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни с Датч Киллз»