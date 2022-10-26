6.72015, Dutch Kills
Триллер, Криминал88 мин18+
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Парни с Датч Киллз (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Выйдя из тюрьмы, Валентино узнает, что его родная сестра связалась с местным криминальным авторитетом. Чтобы вернуть её долг и защитить семью, он вынужден вспомнить прошлое и, собрав старую команду, отправиться на последнее дело.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Джозеф
Маззелла
- РЛАктёр
Роберт
Л. Манн
- ТФАктёр
Тама
Филианга
- МБАктёр
Микал
Бейтс
- ЛДАктёр
Лодрик
Д. Коллинз
- БААктриса
Бринн
Александр
- ТФАктриса
Тьяса
Ферме
- КДАктёр
Клер
Джейн
- ДОАктёр
Дэймон
Оулия
- БААктёр
Бенжамин
Андерсон
- ТФСценарист
Тама
Филианга
- РЛСценарист
Роберт
Л. Манн
- ДМСценарист
Джозеф
Маззелла
- ТФПродюсер
Тама
Филианга
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Манн
- ДМПродюсер
Джозеф
Маззелла
- БММонтажёр
Билли
Мак