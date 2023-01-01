Парни не плачут (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной программе с местной шпаной и наслаждается ощущением безграничной свободы. Но, несмотря на это, он оказывается чутким и внимательным к другим людям. В него по уши влюбляется местная красавица — мечта всех подростков. Но однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную тайну. Тайну, из-за которой он может быть предан, унижен, изнасилован и даже убит.



Парни не плачут смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.