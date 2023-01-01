Парни не плачут (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Boys Don't Cry
Драмы113 мин18+
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Сюжет
Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной программе с местной шпаной и наслаждается ощущением безграничной свободы. Но, несмотря на это, он оказывается чутким и внимательным к другим людям. В него по уши влюбляется местная красавица — мечта всех подростков. Но однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную тайну. Тайну, из-за которой он может быть предан, унижен, изнасилован и даже убит.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КПРежиссёр
Кимберли
Пирс
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- АГАктриса
Алисия
Горансон
- ЭФАктриса
Элисон
Фолланд
- ЖААктриса
Жанетта
Арнетт
- РКАктёр
Роб
Кэмпбелл
- ММАктёр
Мэтт
МакГрат
- ШРАктриса
Шайенн
Рашинг
- КПСценарист
Кимберли
Пирс
- ДХПродюсер
Джон
Харт
- ДШПродюсер
Джефф
Шарп
- Продюсер
Кристин
Вачон
- ТГМонтажёр
Трэйси
Грэйнджер
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- ДДОператор
Джим
Дено
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон