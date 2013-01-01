Парки Гатчины
Wink
Фильмы
Парки Гатчины

Парки Гатчины (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.12013, Парки Гатчины
Документальные27 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Документальный проект, приглашающий зрителей посетить Гатчину — один из самых интересных пригородов Санкт-Петербурга.

В свое время Гатчина превратилась в настоящее произведение искусства благодаря усилиям самых разных мастеров. Буквально каждая деталь в этом городе Ленинградской области — от архитектуры зданий до расположения парков — неслучайна. Здесь интересно все: озера, запоминающийся рельеф и необычные императорские дворцы. У каждого из них есть своя захватывающая история, а легенды об их владельцах переносят нас на сотни лет в прошлое, полное мифов и захватывающих преданий.

Пройтись по самым любопытным местам города позволит фильм «Парки Гатчины» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Парки Гатчины смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг