Парки Гатчины (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект, приглашающий зрителей посетить Гатчину — один из самых интересных пригородов Санкт-Петербурга.



В свое время Гатчина превратилась в настоящее произведение искусства благодаря усилиям самых разных мастеров. Буквально каждая деталь в этом городе Ле�нинградской области — от архитектуры зданий до расположения парков — неслучайна. Здесь интересно все: озера, запоминающийся рельеф и необычные императорские дворцы. У каждого из них есть своя захватывающая история, а легенды об их владельцах переносят нас на сотни лет в прошлое, полное мифов и захватывающих преданий.



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