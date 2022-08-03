Парк развлечений (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Eld & lågor
Мелодрама99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Стокгольм, 1940-е. Владельцы двух парков развлечений много лет ведут клановую вражду, переманивая друг у друга клиентов самыми грязными методами. Конфликт достигает апогея, когда обе фирмы решают установить американские горки, а повзрослевшие отпрыски конкурентов влюбляются друг в друга.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ММРежиссёр
Монс
Морлинд
- БСРежиссёр
Бьёрн
Стейн
- АГАктёр
Альбен
Гренхольм
- ФГАктриса
Фрида
Густавссон
- ЛЯАктёр
Леннарт
Якель
- РГАктёр
Роберт
Густафссон
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- ХААктриса
Хелена
Аф Сандеберг
- ЭЭАктёр
Эдвин
Эндре
- ИААктриса
Инга
Авемо Ходелл
- ЯЭАктёр
Якоб
Эрикссон
- СОАктёр
Сергей
Онопко
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- МБПродюсер
Маттиас
Бенкер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МЭХудожница
Маргрет
Эйнарсдоуттир
- БСМонтажёр
Бьёрн
Стейн
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали