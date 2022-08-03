Парк развлечений
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Парк развлечений

Парк развлечений (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Eld & lågor
Мелодрама99 мин18+

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О фильме

Стокгольм, 1940-е. Владельцы двух парков развлечений много лет ведут клановую вражду, переманивая друг у друга клиентов самыми грязными методами. Конфликт достигает апогея, когда обе фирмы решают установить американские горки, а повзрослевшие отпрыски конкурентов влюбляются друг в друга.

Страна
Швеция
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парк развлечений»