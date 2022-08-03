Стокгольм, 1940-е. Владельцы двух парков развлечений много лет ведут клановую вражду, переманивая друг у друга клиентов самыми грязными методами. Конфликт достигает апогея, когда обе фирмы решают установить американские горки, а повзрослевшие отпрыски конкурентов влюбляются друг в друга.

