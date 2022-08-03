Немой чeрно-белый фильм. Мари и Арман, бывшие танцоры парижского кабаре, в паре со своим приятелем-вором нападают ночью на богатого ученого Пьера Марселя. Пока они обирают его карманы, между Арманом и его подельником происходит ссора — помешав вору убить ученого, Арман в драке убивает приятеля, но прежде тот успевает ранить его. Из благодарности Марсель забирает истекающего кровью Армана к себе в дом. Мари удается скрыться до прихода полиции.

