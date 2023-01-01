5.81984, Boy Meets Girl
Драмы, Мелодрамы100 мин16+
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Парень встречает девушку фильм смотреть онлайн
Сюжет
Алекс — молодой человек, от которого недавно ушла девушка к его лучшему другу. Алекс не определился с профессией, он лишь мечтает когда-нибудь стать кинорежиссёром. Герой бродит по улицам Парижа, вступает в �разговоры со случайными людьми. Однажды на вечеринке в кругу странных персонажей он встречает девушку по имени Мирей, от которой недавно ушёл парень. Когда-то Мирей мечтала стать актрисой, но сейчас думает о самоубийстве.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леос
Каракс
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- МПАктриса
Мирей
Перрье
- КБАктриса
Кэррол
Брукс
- МНАктриса
Майте
Наир
- ЭПАктриса
Эли
Пуакар
- ККАктёр
Кристиан
Клорек
- ЛБАктриса
Лоррэйн
Бергер
- МДАктёр
Марк
Деклозо
- АБАктриса
Анна
Балдаччини
- ЭШАктриса
Эвелин
Шмитт
- ЛКСценарист
Леос
Каракс
- ПМПродюсер
Патриция
Мора�з
- АДПродюсер
Ален
Даан
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер