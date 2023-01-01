Парень встречает девушку
Wink
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Парень встречает девушку
5.81984, Boy Meets Girl
Драмы, Мелодрамы100 мин16+
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Парень встречает девушку фильм смотреть онлайн

Сюжет

Алекс — молодой человек, от которого недавно ушла девушка к его лучшему другу. Алекс не определился с профессией, он лишь мечтает когда-нибудь стать кинорежиссёром. Герой бродит по улицам Парижа, вступает в разговоры со случайными людьми. Однажды на вечеринке в кругу странных персонажей он встречает девушку по имени Мирей, от которой недавно ушёл парень. Когда-то Мирей мечтала стать актрисой, но сейчас думает о самоубийстве.


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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb