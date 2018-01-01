Wink
Детям
Парень-каратист
Актёры и съёмочная группа фильма «Парень-каратист»

Актёры и съёмочная группа фильма «Парень-каратист»

Режиссёры

Джон Г. Эвилдсен

Джон Г. Эвилдсен

John G. Avildsen
Режиссёр

Актёры

Ральф Маччио

Ральф Маччио

Ralph Macchio
АктёрDaniel
Пэт Морита

Пэт Морита

Pat Morita
АктёрMiyagi (в титрах: Noriyuki 'Pat' Morita)
Элизабет Шу

Элизабет Шу

Elisabeth Shue
АктрисаAli
Мартин Коув

Мартин Коув

Martin Kove
АктёрKreese
Рэнди Хеллер

Рэнди Хеллер

Randee Heller
АктрисаLucille
Уильям Забка

Уильям Забка

William Zabka
АктёрJohnny
Рон Томас

Рон Томас

Ron Thomas
АктёрBobby
Роб Гэррисон

Роб Гэррисон

Rob Garrison
АктёрTommy
Чэд МакКуин

Чэд МакКуин

Chad McQueen
АктёрDutch
Тони О’Делл

Тони О’Делл

Tony O'Dell
АктёрJimmy

Сценаристы

Роберт Марк Кэмен

Роберт Марк Кэмен

Robert Mark Kamen
Сценарист

Продюсеры

Джерри Вайнтрауб

Джерри Вайнтрауб

Jerry Weintraub
Продюсер
Бад С. Смит

Бад С. Смит

Bud S. Smith
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Курьянова

Татьяна Курьянова

Актриса дубляжа
Алексей Борзунов

Алексей Борзунов

Актёр дубляжа
Татьяна Весёлкина

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Андрей Ташков

Андрей Ташков

Актёр дубляжа
Ирина Акулова

Ирина Акулова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Джон Г. Эвилдсен

Джон Г. Эвилдсен

John G. Avildsen
Монтажёр
Бад С. Смит

Бад С. Смит

Bud S. Smith
Монтажёр

Операторы

Джеймс Крейб

Джеймс Крейб

James Crabe
Оператор

Композиторы

Билл Конти

Билл Конти

Bill Conti
Композитор