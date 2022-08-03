Парень-каратист 2 (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.61986, The Karate Kid Part II
Спортивный, Семейный108 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Учитель карате Мийаги покидает Лос-Анджелес и едет на Окинаву к своему умирающему отцу. Дэниел сопровождает его во время поездки. Там Мийаги встречает своего давнего врага, а Дэниел — наживает нового…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Спортивный, Кино для детей
КачествоFull HD, SD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Г. Эвилдсен
- ПМАктёр
Пэт
Морита
- РМАктёр
Ральф
Маччио
- ПЭАктёр
Пэт
Э. Джонсон
- БМАктёр
Брюс
Мэлмат
- ЭСАктёр
Эдди
Смит
- МКАктёр
Мартин
Коув
- ГДАктёр
Гарт
Джонсон
- БДАктёр
Бретт
Джонсон
- УХАктёр
Уилл
Хант
- ИДАктёр
Ивэн
Джеймс
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- ДВПродюсер
Джерри
Вайнтрауб
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Монтажёр
Джон
Г. Эвилдсен
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гарфилд
- ДКОператор
Джеймс
Крейб
- БККомпозитор
Билл
Конти