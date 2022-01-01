Паранормальные явления. Скинамаринк (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дети заперты в доме, где затаился злобный демон. Минималистичный хоррор, ставший вирусным в соцсетях. Отец привозит четырехлетнего Кевина домой из больницы — мальчик ходил во сне и получил травму. Посреди ночи Кевин и его шестилетняя сестра Кейли просыпаются и обнаруживают, что отец куда-то пропал, а все окна в доме и двери, ведущие наружу, просто исчезли. Дети стараются занять себя играми и просмотром мультфильмов, но вскоре начинают происходить странные вещи. Пространство искривляется, время течет по-другому, а зловещий голос дает Кевину и Кейли команды и наказывает, когда дети им не следуют. Погрузиться в жуткую атмосферу детского кошмара поможет фильм «Паранормальные явления. Скинамаринк» 2022 года — смотреть онлайн его можно на Wink.



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