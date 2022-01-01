Паранормальные явления. Ритуальный дом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сатирический хоррор в стиле найденной записи о группе блогеров, которые отправились исследовать особняк, где орудовал культ сатанистов. У Чеда куча подписчиков соцсетях, и каждый его пранк становится вирусным. Его ролики смотрят сотни тысяч человек, а для лайвстримов он выдумывает все более безумные концепции. Прознав про особняк, где, по слухам, обитали члены сатанинского культа, Чед собирает трех друзей-блогеров — Стива, Дженнифер и Спенсера — и отправляется туда. Он уверен, что в этот раз они сделают самый популярный стрим за всю свою карьеру. Но дом с привидениями оказывается гораздо опаснее, чем они рассчитывали, и незваные гости начинают умирать один за другим. Стоят ли миллионы подписчиков и просмотров человеческих жизней, расскажет фильм «Паранормальные явления. Ритуальный дом» — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- СХАктёр
Спенсер
Харрисон Левин
- МБАктёр
Майкл
Бонини
- ТФАктёр
Танеиша
Фигероа
- КВАктёр
Кэмерон
Витош
- ДААктриса
Джерилин
Армстронг
- БДАктёр
Брэндон
Дойл
- ЭГАктёр
Эрик
Гибсон
- ШХАктёр
Шун
Хагинс
- КХАктёр
Кемертон
Харгроув мл.
- ТДАктёр
Терри
Дж. Нельсон
- КХСценарист
Кемертон
Харгроув мл.
- КХПродюсер
Кемертон
Харгроув мл.
- ЭГПродюсер
Эрик
Гибсон
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКМонтажёр
Дж.
Колби Долер
- РСОператор
Роб
Сенска