Паранормальные явления. Ритуальный дом
Wink
Фильмы
Паранормальные явления. Ритуальный дом
5.82022, #ChadGetstheAxe
Ужасы83 мин18+

Паранормальные явления. Ритуальный дом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сатирический хоррор в стиле найденной записи о группе блогеров, которые отправились исследовать особняк, где орудовал культ сатанистов. У Чеда куча подписчиков соцсетях, и каждый его пранк становится вирусным. Его ролики смотрят сотни тысяч человек, а для лайвстримов он выдумывает все более безумные концепции. Прознав про особняк, где, по слухам, обитали члены сатанинского культа, Чед собирает трех друзей-блогеров — Стива, Дженнифер и Спенсера — и отправляется туда. Он уверен, что в этот раз они сделают самый популярный стрим за всю свою карьеру. Но дом с привидениями оказывается гораздо опаснее, чем они рассчитывали, и незваные гости начинают умирать один за другим. Стоят ли миллионы подписчиков и просмотров человеческих жизней, расскажет фильм «Паранормальные явления. Ритуальный дом» — смотреть онлайн его можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

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