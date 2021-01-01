6.02021, Paranormal Prison
Ужасы, Триллеры67 мин18+
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Паранормальная тюрьма (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Мокьюментари-хоррор в декорациях заброшенной тюрьмы. В городе Бойс штата Айдахо расположена одна из старейших тюрем США. Легенды о ней ходят самые разные. Местные жители рассказывают, что здесь отбывали н�аказание самые жестокие маньяки штата и что после смерти их призраки продолжают напоминать о себе. Накануне сноса зловещего здания в него пробираются блогеры с камерой. Авторы малоизвестного канала о паранормальных явлениях решают, что это их шанс наконец-то прославиться.
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Информация
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
2.9 IMDb
- БДРежиссёр
Брайан
Джаггер
- ТХАктёр
Тодд
Хаберкорн
- ДШАктёр
Дон
Шанкс
- ПУАктриса
Пэрис
Уорнер
- ИЛАктёр
Истон
Лэй
- КТАктриса
Коринн
Тредуэлл
- АНАктёр
Аарон
Нил
- АФАктриса
Аманда
Фитч
- БДСц�енарист
Брайан
Джаггер
- РРСценарист
Рэндолл
Риз
- ККСценарист
Крит
Киллен
- ККПродюсер
Крит
Киллен
- КМПродюсер
Кэтрин
Макгрегор
- МДМонтажёр
Майкл
Д. Гоф
- ЖМОператор
Жюльен
Макгрегор
- МДКомпозитор
Майкл
Д. Гоф