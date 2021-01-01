Паранормальная тюрьма (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Мокьюментари-хоррор в декорациях заброшенной тюрьмы. В городе Бойс штата Айдахо расположена одна из старейших тюрем США. Легенды о ней ходят самые разные. Местные жители рассказывают, что здесь отбывали н�аказание самые жестокие маньяки штата и что после смерти их призраки продолжают напоминать о себе. Накануне сноса зловещего здания в него пробираются блогеры с камерой. Авторы малоизвестного канала о паранормальных явлениях решают, что это их шанс наконец-то прославиться.



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