Элиз и Марго работают над инновационной технологией Red Eye – контактными линзами, позволяющими записывать и сохранять воспоминания, которые после можно пережить заново. Но всего лишь за месяц до официального запуска Элиз находят мертвой в лаборатории. Марго вместе детективом Томасом начинают расследование. Их прошлое сыграет в нем немалую роль, несмотря на то, что Томас пытается о нем забыть, а Марго выросла в приемной семье и не помнит о своем происхождении.

