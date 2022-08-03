Параллельные разумы
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Параллельные разумы

Параллельные разумы (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.32020, Parallel Minds
Ужасы, Фантастика82 мин18+

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О фильме

Элиз и Марго работают над инновационной технологией Red Eye – контактными линзами, позволяющими записывать и сохранять воспоминания, которые после можно пережить заново. Но всего лишь за месяц до официального запуска Элиз находят мертвой в лаборатории. Марго вместе детективом Томасом начинают расследование. Их прошлое сыграет в нем немалую роль, несмотря на то, что Томас пытается о нем забыть, а Марго выросла в приемной семье и не помнит о своем происхождении.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Параллельные разумы»