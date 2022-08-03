Параллельные разумы (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.32020, Parallel Minds
Ужасы, Фантастика82 мин18+
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О фильме
Элиз и Марго работают над инновационной технологией Red Eye – контактными линзами, позволяющими записывать и сохранять воспоминания, которые после можно пережить заново. Но всего лишь за месяц до официального запуска Элиз находят мертвой в лаборатории. Марго вместе детективом Томасом начинают расследование. Их прошлое сыграет в нем немалую роль, несмотря на то, что Томас пытается о нем забыть, а Марго выросла в приемной семье и не помнит о своем происхождении.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- БХРежиссёр
Бенжамин
Хейден
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- ТПАктриса
Томми-Эмбер
Пири
- ННАктёр
Нил
Напье
- МУАктриса
Мэдисон
Уолш
- МТАктриса
Мишель
Траш
- ВПАктриса
Вилма
Пелли
- ЧГАктриса
Челси
Грин
- ОДАктриса
Оливия
Дьюк
- СДАктёр
Сэм
Дьюк
- СЛАктёр
Стефан
Лего
- БХСценарист
Бенжамин
Хейден
- ДХСценарист
Дрю
Хейден Тейлор
- ГБПродюсер
Грег
Брайк
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- ВШАктриса дубляжа
Варвара
Шалагина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ДМОператор
Джефф
Мехер