Память (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Женщина с тяжелой психологической травмой встречает мужчину, который был причастен к ее изнасилованию много лет назад, а он стремительно теряет память и отрицает вину. Тонкая драма с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаар�дом, получившим приз Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.



Однажды, придя на встречу выпускников, Сильвия лицом к лицу столкнулась c Солом — человеком, с которым связано одно из самых страшных ее воспоминаний. Сильвия пытается скрыться, но Сол следует за ней и даже остается ночевать под окном ее квартиры, несмотря на проливной дождь. Это вселяет в Сильвию неподдельный ужас: дело в том, что, когда ей было 12 лет, друг Сола изнасиловал ее. Сильвия уверена, что Сол тоже участвовал в преступлении, хотя он сам ничего не помнит о произошедшем. Всему виной деменция, которая влияет на его память и поведение. Пытаясь выяснить, что же на самом деле случилось много лет назад, двое потерянных людей становятся неожиданно близки.



Смогут ли они справиться с призраками прошлого, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Память» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.



Память смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.