Актёры и съёмочная группа фильма «Память»

Актёры и съёмочная группа фильма «Память»

Режиссёры

Апичатпонг Вирасетхакул

Апичатпонг Вирасетхакул

Apichatpong Weerasethakul
Режиссёр

Актёры

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаJessica Holland
Агнес Брекке

Агнес Брекке

Agnes Brekke
АктрисаKaren Holland
Даниэль Хименес Качо

Даниэль Хименес Качо

Daniel Giménez Cacho
АктёрJuan Ospina
Жеронимо Барон

Жеронимо Барон

Jerónimo Barón
АктёрMateo Ospina
Хуан Пабло Уррего

Хуан Пабло Уррего

Juan Pablo Urrego
АктёрYoung Hernán Bedoya
Жанна Балибар

Жанна Балибар

Jeanne Balibar
АктрисаAgnes Cerkinsky
Айда Моралес

Айда Моралес

Aída Morales
АктрисаVendor
Констанца Гутьеррез

Констанца Гутьеррез

Constanza Gutierrez
АктрисаDoctor Constanza
Элькин Диас

Элькин Диас

Elkin Díaz
АктёрOlder Hernán Bedoya
Дэниэл Торо

Дэниэл Торо

Daniel Toro
Актёр

Сценаристы

Апичатпонг Вирасетхакул

Апичатпонг Вирасетхакул

Apichatpong Weerasethakul
Сценарист

Продюсеры

Апичатпонг Вирасетхакул

Апичатпонг Вирасетхакул

Apichatpong Weerasethakul
Продюсер
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
Продюсер

Операторы

Сайомбху Мукдипром

Сайомбху Мукдипром

Sayombhu Mukdeeprom
Оператор

Композиторы

Сесар Лопес

Сесар Лопес

César López
Композитор