Память (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фильм «Память» 2021 года — это драма с элементами мистики, снятая тайским режиссером Апичатпонгом Вирасетхакулом и получившая приз жюри в Каннах. В главной роли — обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон.



Шотландка Джессика Холланд живет в Колумбии и занимается выращиванием орхидей. Однажды утром она просыпается от странного громкого звука, похожего на взрыв или удар, который начинает ее преследовать. Пытаясь выяснить его происхождение, Джессика начинает общаться с различными людьми и посещать новые места, чтобы понять природу этого звука. Этот путь приводит ее к встречам с учеными, музыкантами и местными жителями, каждый из которых по-своему влияет на ее восприятие и понимание происходящего. Постепенно Джессика начинает осознавать, что этот звук связан с ее собственными воспоминаниями и переживаниями, а также с более глубокими и мистическими аспектами окружающего мира.



