Палм Свингс: Горячая точка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая супружеская пара не успела переехать в Палм-Спрингс, как их соседи уже норовят сделать из них свингеров. Брак Марка и Эллисон оказывается под угрозой, поскольку они всe же решились окунуться в стиль жизни свингеров, дабы освежить свои отношения. Но вот загвоздка: у каждой опытной в этой теме пары есть свои правила...



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