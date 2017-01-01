Палестина (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.62017, Palestine
Драмы73 мин18+
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Сюжет
Где-то на Западном берегу, Хаим, израильский солдат получает травму во время несчастного случая, в результате чего теряет память. Когда молодой человек был найден заблудившимся палестинским жителем деревни, его приняли за Назима, молодого палестинца, который долгое время пропадал в израильс�кой тюрьме.
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Рейтинг
5.1 IMDb