Палестина (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Где-то на Западном берегу, Хаим, израильский солдат получает травму во время несчастного случая, в результате чего теряет память. Когда молодой человек был найден заблудившимся палестинским жителем деревни, его приняли за Назима, молодого палестинца, который долгое время пропадал в израильс�кой тюрьме.





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