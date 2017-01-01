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Палестина

Палестина (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, Palestine
Драмы73 мин18+

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Сюжет

Где-то на Западном берегу, Хаим, израильский солдат получает травму во время несчастного случая, в результате чего теряет память. Когда молодой человек был найден заблудившимся палестинским жителем деревни, его приняли за Назима, молодого палестинца, который долгое время пропадал в израильской тюрьме.

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Информация

Страна
Марокко, Испания, Израиль
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb