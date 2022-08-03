Юная Моника впадает в кому без всяких видимых причин. Пока врачи пытаются объяснить состояние девушки, ее мать Клара сходит с ума от отчаяния. В надежде спасти любимую дочь она решается на сделку с потусторонними силами. Удастся ли Кларе избежать чудовищных последствий такого договора?

