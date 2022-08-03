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Пакт

Пакт (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.42018, El pacto
Ужасы, Детектив101 мин18+

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О фильме

Юная Моника впадает в кому без всяких видимых причин. Пока врачи пытаются объяснить состояние девушки, ее мать Клара сходит с ума от отчаяния. В надежде спасти любимую дочь она решается на сделку с потусторонними силами. Удастся ли Кларе избежать чудовищных последствий такого договора?

Страна
Испания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb