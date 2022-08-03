Пакт (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.42018, El pacto
Ужасы, Детектив101 мин18+
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О фильме
Юная Моника впадает в кому без всяких видимых причин. Пока врачи пытаются объяснить состояние девушки, ее мать Клара сходит с ума от отчаяния. В надежде спасти любимую дочь она решается на сделку с потусторонними силами. Удастся ли Кларе избежать чудовищных последствий такого договора?
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДВРежиссёр
Давид
Виктори
- БРАктриса
Белен
Руэда
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- МОАктриса
Мирея
Ориоль
- АДАктёр
Антонио
Дуран «Моррис»
- КФАктёр
Карлос
Фабрегас
- ХБАктёр
Хосеан
Бенгоэчеа
- ЛМАктриса
Льюиса
Мальоль
- ДВСценарист
Давид
Виктори
- ВБПродюсер
Виктория
Боррас
- ПСХудожник
Патрик
Сальвадор
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ДВМонтажёр
Давид
Виктори
- ЭМОператор
Элиас
М. Феликс