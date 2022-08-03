P-51: Истребитель драконов
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P-51: Истребитель драконов

P-51: Истребитель драконов (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.12014, P-51 Dragon Fighter
Фантастика, Боевик80 мин18+

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О фильме

1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие — живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников — эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны...

Страна
США
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

2.4 КиноПоиск
2.8 IMDb