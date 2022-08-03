1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие — живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников — эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны...

