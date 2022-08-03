P-51: Истребитель драконов (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.12014, P-51 Dragon Fighter
Фантастика, Боевик80 мин18+
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О фильме
1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие — живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников — эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны...
СтранаСША
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
2.4 КиноПоиск
2.8 IMDb
- МАРежиссёр
Марк
Аткинс
- СБАктриса
Стефани
Беран
- РБАктёр
Росс
Брукс
- Актёр
Осман
Сойкут
- РПАктёр
Роберт
Пайк Дэниэл
- ТРАктёр
Том
Рэчфорд
- КГАктёр
Клинт
Гленн
- ТМАктёр
Трей
МакКерли
- МБАктриса
Мэдисон
Бойд
- ССАктёр
Стивен
Сюиттс
- МАСценарист
Марк
Аткинс
- ГМПродюсер
Генри
Му
- КАПродюсер
Ками
Асгар
- ШДХудожник
Шоун
Доуз
- ТТМонтажёр
Тим
Тукрелло
- МАОператор
Марк
Аткинс