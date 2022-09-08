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Wink
Фильмы
Озеро Страха
6.1
2019, Lake Artifact
Ужасы, Фантастика
80 мин
18+
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Озеро Страха (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Страна
США
Жанр
Комедия
,
Фантастика
,
Ужасы
,
Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20
Рейтинг
6.1
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
4.4
IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро Страха»
БУ
Брюс
Уэмпл
Режиссёр
ШБ
Шила
Болл
Актриса
АБ
Адриан
Бурк
Актёр
КС
Крис
Симперман
Актёр
ДГ
Дилан
Гранн
Актёр
БХ
Бен
Хаук
Актёр
РМ
Рик
Монтгомери мл.
Актёр
ГШ
Грант
Шумахер
Актёр
БУ
Брюс
Уэмпл
Сценарист
ДГ
Дилан
Гранн
Продюсер
РМ
Рик
Монтгомери мл.
Продюсер
АШ
Анна
Шилдс
Продюсер
БУ
Брюс
Уэмпл
Монтажёр
БУ
Брюс
Уэмпл
Оператор
НВ
Нэйт
ВанДойсен
Композитор