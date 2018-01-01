Wink
Фильмы
Озеро страха: Анаконда
Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро страха: Анаконда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Озеро страха: Анаконда»

Актёры

Корин Немек

Корин Немек

Corin Nemec
АктёрTull
Янси Батлер

Янси Батлер

Yancy Butler
АктрисаReba
Скай Лоури

Скай Лоури

Skye Lourie
АктрисаBethany
Роберт Инглунд

Роберт Инглунд

Robert Englund
АктёрJim Bickerman
Анабель Райт

Анабель Райт

Annabel Wright
АктрисаSarah Murdoch
Оливер Уолкер

Оливер Уолкер

Oliver Walker
АктёрDeputy Ferguson
Лаура Дэйл

Лаура Дэйл

Laura Dale
АктрисаTiffani
Эли Игл

Эли Игл

Ali Eagle
АктрисаMargo
Джорджина Филиппс

Джорджина Филиппс

Georgia Jay
АктрисаJennifer (в титрах: Georgina Philipps)
Хизер Гилберт

Хизер Гилберт

Heather Gilbert
АктрисаJane

Продюсеры

Джеффри Бич

Джеффри Бич

Jeffery Beach
Продюсер
Филлип Дж. Рот

Филлип Дж. Рот

Phillip J. Roth
Продюсер
Джон Каппилла

Джон Каппилла

John Cappilla
Продюсер

Композиторы

Клод Фойзи

Клод Фойзи

Claude Foisy
Композитор