Отважный рыцарь (фильм, 2015) смотреть онлайн

Анимационная фэнтези-комедия о юном неуклюжем рыцаре, решившем вступить в схватку с драконом, от создателя мультфильма «Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях» Энтони Пауэра. Крестьянский сын Тренк мечтает стать настоящим средневековым воином, чтобы вызволить семью из-под крепостного гнета, и ему представляется такой шанс. Местный князь обещает выполнить любое желание смельчака, способного победить дракона, совершающего набеги на телеги с продуктами. Тренк выдает себя за сына аристократа, чтобы выступить на рыцарском турнире, объявленном князем, выиграть и попросить свободу для своих реальных родственников. Дело за малым – стать лучшим рыцарем в 10 лет и одолеть дракона.

