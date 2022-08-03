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Отступник

Отступник (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Romans
Триллер, Драма88 мин18+

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О фильме

Пережитое в детстве насилие превратило Малкольма в холодного и недоверчивого человека. Спустя годы судьба сталкивает его с тем, кто виновен в этом, и теперь Малкольм одержим жаждой мести.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb