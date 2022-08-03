Отступник (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Romans
Триллер, Драма88 мин18+
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О фильме
Пережитое в детстве насилие превратило Малкольма в холодного и недоверчивого человека. Спустя годы судьба сталкивает его с тем, кто виновен в этом, и теперь Малкольм одержим жаждой мести.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛШРежиссёр
Людвиг
Шаммасян
- ПШРежиссёр
Пол
Шаммасян
- Актёр
Орландо
Блум
- ДМАктриса
Джанет
Монтгомери
- ЭРАктриса
Энн
Рейд
- АФАктёр
Алекс
Фернс
- ЧКАктёр
Чарли
Крид-Майлз
- ДМАктёр
Джош
Майерс
- ДСАктёр
Джеймс
Смилли
- ИФАктриса
Индия
Фаулер
- КРАктёр
Кайл
Риис
- ДРАктриса
Дебора
Рок
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- НЭХудожник
Найджел
Эгертон
- ПШМонтажёр
Пол
Шаммасян
- СХКомпозитор
Стивен
Хилтон